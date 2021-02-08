Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"

Згідно з даними "Миротворця", телеведуча заперечує російську агресію і є власницею фірм на території РФ.

Дружина голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко потрапила в базу центру "Миротворець".

Марченко опинилася в базі "Миротворця" за "фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму. Участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими загарбниками і російсько-терористичними бандформуваннями території України".

Згідно з даними "Миротворця", Марченко також є противником незалежності українського православ'я від РПЦ.

У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв'ю з нею.

Як відомо, хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу "1+1".

Раніше українські журналісти викрили схему, за якою нафтопродукти з російського "Новошахтинського заводу", підконтрольного родині українського політика Віктора Медведчука, постачаються у США попри персональні санкції проти народного депутата.

Повідомляється, що російська компанія "НЗНП Трейд", яку контролює дружина Медведчука Оксана Марченко, видобуває нафту на Гавриківському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському окрузі РФ.

Сировина танкерами доставляється на "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, де переробляється, після чого доставляється суднами до танкерів-накопичувачів, які стоять в нейтральних водах біля узбережжя окупованого Криму.

У вересні 2020-го "Схеми" розповіли, що Марченко стала власницею московської будівельної компанії. Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Медведчука, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів у РФ.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.