Процес призначення Маркарової послом України в США на фінальній стадії, – Кулеба

Процес призначення Оксани Маркарової послом України в США перебуває на фінальній стадії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у інтерв’ю Радіо Свобода.

“Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла – це в середньому шість місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. Я вже забувся, все змішалося. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде. Тому тут все розвивається нормально”, – сказав міністр.

За його словами, Україна також зацікавлена, щоб і американський посол також приїхав до Києва якнайшвидше. “Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Вона – дійсно молодець. Але посол – це посол”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці листопада Кулеба запропонував кандидатуру ексміністра фінансів Маркарової на посаду посла України в США.

Маркарова працювала в Міністерстві фінансів із березня 2015 року. 29 квітня 2016 року вона була призначена на посаду першої заступниці міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року – урядовою уповноваженою із питань інвестицій. Після звільнення глави Мінфіну Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра, а 22 листопада 2018 року – очолила міністерство.

У березні 2020 року Маркарова пішла у відставку. Пізніше вона говорила, що вирішила повернутися в бізнес.