"Євросолідарність" вимагає притягнути до відповідальності власників прокремлівських ЗМІ, – Княжицький

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» вимагають від Служби безпеки України негайно притягнути до відповідальності осіб, які причетні до терористичної діяльності на користь країни-агресора. Вони долучилися до звернення громадських активістів, які провели акцію протесту проти російської пропаганди та власників прокремлівських телевізійних каналів, йдеться у пресслужбі "ЄС".

«Ми давно спільно беремося за те, щоб російські пропагандистські машини були зупинені в Україні. Щоб гібридна війна не отримувала жодної підтримки від української держави. Ми – «Європейська Солідарність» – вимагаємо, щоб українська держава активніше боролася з усіма проявами гібридної війни, яку ми бачимо, з усім наступом, який відбувається зараз в гуманітарній політиці України. З наступом на українську мову і на українську освіту», – наголосив депутат від "ЄС" Микола Княжицький.

«У парламенті від початку цієї каденції лежить мій законопроєкт про прозорість медіа-власності і медіа- фінансування. Українці повинні точно знати, кому належать ті чи інші канали, якими коштами вони фінансуються. Суспільство повинно про це знати. Якщо це буде, то ніколи сепаратистські медіа і медіа країни-агресора, фінансування країни-агресора не буде так вільно себе почувати в незалежній країні, як це було досі», – нагадав Княжицький.

Олексій Гончаренко назвав рішення РНБО щодо блокування трьох телеканалів з відверто антиукраїнською риторикою правильним, однак закликав продовжити цей процес продовжити і вручити підозри фігурантам.

«Ми вітаємо це рішення, але ми хочемо, щоб були зроблені і наступні кроки. Якщо людина причетна до терористичної діяльності, то має бути підозра. Це є пряма підслідність Служби безпеки України. Тобто ми очікуємо наступних процесуальних дій щодо пана Козака аж до відкриття справи, розслідування і передачі в суд. Це має бути логічним продовженням того кроку, який на цьому тижні зробило РНБО. Вони заявили, що мають такі докази, треба рухатись вперед. Має бути підписана підозра щодо Козака, розслідування і суд. Це наступні кроки, і саме про це ми пишемо в зверненні», – говорить Гончаренко.

«Ми твердо вимагаємо, щоб присутність не лише цих інформаційних помийок, а й інших антиукраїнських медіа, телевізійних каналів, сайтів в Україні була зупинена. З цим ми прийшли сюди. Ми підписали відповідне звернення представників громадських організацій до СБУ. Звернення це передамо. Переконаний, що переможемо агресора на фронті і переможемо брудні руки агресора в медійному полі України», – резюмував Микола Княжицький.