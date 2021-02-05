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Нардеп від "Слуги народу" задекларував майже 2 млн грн виграшу від шести фірм

Торік Максим Павлюк задекларував 900 тис. грн виграшу в М.С.Л.

Нардеп від "Слуги народу" задекларував майже 2 млн грн виграшу від шести фірм
Фото: molbuk.ua

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк (фракція "Слуга народу") задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.

Про це свідчать дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, Павлюк 26 січня отримав виграш від фірм "АйЛОТ" (446 тис. 858 грн), "Західний трейд" (249 тис. грн), "Київський трейд" (373 тис. грн), "Дніпровський трейд" (249 тис. грн), "Прикарпатський трейд" (373 тис. грн) і "Подільський трейд" (249 тис. грн). Як вид цього доходу в декларації зазначена виплата частини виграшу.

Водночас, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із видів діяльності фірми "АйЛОТ" зазначена "організація азартних ігор", а п'яти інших - "організація інших видів відпочинку та розваг".

Торік у червні нардеп Павлюк задекларував виграш в лотерею М.С.Л у розмірі 900 тис. грн. Також депутат зазначив, що зберігає готівкою 7,9 млн грн, а на рахунку в ПриватБанку у нього всього 107,4 тис. грн.

Зауважимо, що раніше держателем акцій М.С.Л був депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Максим Павлюк - племінник бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, був одним з керівників центрального штабу Зеленського на виборах.

У квітні 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому назвали Іллю Павлюка головою однієї з неформальних груп впливу у виборчому штабі під назвою "Регіони".

Раніше Павлюк був відомий як помічник на той момент депутата Ігоря Калетника.

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