Корнієнко: Конституційний суд зараз перебуває в "напівзамороженому стані" і це добре

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Конституційний суд України зараз перебуває у "напівзамороженому стані" і це добре.

За його словами, КС ухвалював "політично мотивовані рішення", які не є корисними для країни. Про це Корнієнко повідомив російському виданню "Медуза".

"КС міг поскасовувати усі реформи, які були зокрема і зобов'язаннями України перед нашими міжнародними партнерами. На голову Конституційного суду заведена кримінальна справа, президент використав своє право згідно з Кримінальним кодексом і відсторонив його на певний термін, і поки Тупицький оскаржує своє відсторонення, суд не може засідати. Головне, щоб він перестав шкодити Україні", - заявив голова партії.

Корнієнко додав, що СН працює над серією законопроєктів, зокрема і щодо ускладнення процедури роботи Конституційного суду, щоб важче було ухвалювати політичні рішення.

Також він зазначив, що контроль над КС є "життєво необхіднім", адже "коли КС працює не на народ, а на бізнесменів, це точно не є корисно для суспільства".

Нагадаємо, що у кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Підозру виписали піля того, як журналісти "Схем" опублікували записи прослуховування Тупицького. Суддю "записували" у жовтні 2018 року в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Усе це відбувалося на тлі конституційної кризи, яку довелося вирішувати новими законодавчими актами, які повернули електронні декларації та повноваження НАЗК.