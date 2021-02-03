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Верховний суд відмовив Тупицькому у відкритті справи щодо його відсторонення

Верховний Суд не може розглядати питання конституційності, бо це повноваження КСУ.

Верховний суд відмовив Тупицькому у відкритті справи щодо його відсторонення
Фото: Макс Требухов

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі про відсторонення від посади голови Конституційного суду.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВСУ.

"Сьогодні, 3 лютого 2021 року Верховний Суд в складі судді-доповідача Касаційного адміністративного суду, перевіривши матеріали позовної заяви до Президента України про визнання протиправним та скасування указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України", прийняв рішення про відмову у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства", - наголошується в повідомленні.

Однією з причин відмови вказується, що "відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, які віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України". Тобто, Верховний Суд не може розглядати питання конституційності, бо це повноваження КСУ.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин.

2 лютого стало відомо, що Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ №607/2020 президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді.

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