Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року

Підставою для введення обмежень тоді мали стати результати перевірки діяльності цих телеканалів СБУ. Втім, правоохоронці в належні терміни перевірку не здійснили.

В основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.

Про це у Telegram повідомляє шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

Йдеться про звернення Верховної Ради до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять до структури власності телеканалів "112.Украіна" і NewsOne (проект №9157). Відповідне рішення було ухвалене 4 жовтня 2018 року. Згідно з додатком до постанови, санкції мали стосуватися 7 компаній: ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ" і ТОВ "Новини 24 години".

"У базі сьогоднішнього рішення РНБО лежить рішення парламенту від 2018-го року. Тоді за ініціативою "Народного фронту" зал попросив РНБО обмежити роботу каналів, які де-факто потурають країні-агресору", - повідомила журналіст.

За її словами, підставою для введення обмежень мали стати результати перевірки діяльності цих телеканалів Службою безпеки України. Втім, з перевіркою СБУ не квапилося.

"Справа до виборів йшла, Банковій не з руки було з шанованими людьми лаятися. Тим паче, якщо з ними ведуться спільні справи. Тому рішення Ради поклали під сукно. А ось тепер прийшов час - дістали. І матеріалів перевірки СБУ цілком достатньо. Покроковий план - що робити далі, в якій послідовності, як зміцнювати позиції і не здати назад - теж готовий. Юридичні аспекти (судові) теж прораховані. Все серйозно", - зазначила Кошкіна.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.