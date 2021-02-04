У Зеленського відреагували на вимогу ОПЗЖ про імпічмент

"Не варто ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди і тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора".

В Офісі президента розцінюють вимогу "Опозиційної платформи - За життя" імпічменту Володимира Зеленського у відповідь на рішення РНБО про санкції "як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури".

Про це заявила речниця Зеленського Юлія Мендель.

"Насправді в цьому випадку імпічмент – це суто пропагандистська ініціатива, розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об’єднання суспільства. Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії", - написала вона у фейсбуці.

Речниця президента нагадала керівництву ОПЗЖ, "яке було дотичне до влади України впродовж 30 років і яке, як чорт ладану, боялося такого інструменту, як імпічмент", що саме командою партії "Слуга народу" був ухвалений закон про імпічмент президента.

"Але ми дали цей інструмент суспільству явно не для того, щоб його використовували, намагаючись допомогти Росії відновити пропагандистські інструменти в Україні. Не варто ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди і тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур", - пояснила вона.

За словами Мендель, якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили.

"Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу – порятунку активів однієї особи", - наголосила Юлія Мендель.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Президент запевнив, що в Україні на сьогодні немає загрози свободі слова. Рішення щодо блокування роботи трьох телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, не має жодного стосунку до інших медіа.