Рада в першому читанні схвалила закон, який дозволить виїзд за кордон за е-паспортами

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Законопроєкт №4355 підтримали 303 парламентарії.

Як зазначено у пояснювальній записці, прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

Проєкт розроблено з метою закріплення на рівні закону можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.

Також законопроєктом передбачається привести термінологію Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".