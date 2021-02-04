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Рада в першому читанні схвалила закон, який дозволить виїзд за кордон за е-паспортами

Законопроєкт №4355 підтримали 303 народні депутати.

Рада в першому читанні схвалила закон, який дозволить виїзд за кордон за е-паспортами
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Законопроєкт №4355 підтримали 303 парламентарії.

Як зазначено у пояснювальній записці, прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

Проєкт розроблено з метою закріплення на рівні закону можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.

Також законопроєктом передбачається привести термінологію Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".

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