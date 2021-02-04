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Рада ухвалила євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину

Депутати вирішили переписати закон тридцятирічної давності.

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада на засіданні в четвер ухвалила новий закон про ветеринарну медицину і благополуччя тварин (законопроєкт №3318), який має замінити застарілий закон 1992 року.

За нього проголосували 305 депутатів.

Новий закон імплементує 14 актів Європейського Союзу, істотно скорочує кількість і строки видачі ветеринарних документів, дозволяє видачу дозвільних документів, а також рецептів на ветпрепарати в електронному вигляді, посилює захист інтелектуальних прав на нові ветеринарні препарати і посилює відповідальність за порушення в сфері ветмедицини.

"Оновлення державного регулювання в галузі ветеринарної медицини, благополуччя тварин і сфері ветпрепаратів назріло давно.  Новий Закон дозволить посилити  захист здоров’я і благополуччя тварин, сприятиме розвитку ветеринарної медицини, сільського господарства, міжнародної торгівлі", - прокоментував прийняття закону заступник міністра економіки Сергій Глущенко.

Новий закон про ветеринарну медицину набере чинності на наступний день після опублікування, але вводиться в дію тільки через два роки.

Документ розроблено робочою групою при Мінекономіки із залученням фахівців Держпродспоживслужби, проєкту технічної допомоги “Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні”, представників бізнес-асоціацій, а також народних депутатів.

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