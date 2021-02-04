Рада зробила крок до розблокування аукціонів великої приватизації

У цьому році планують приватизувати Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик"), ОГКХ та "Президент-готель".

За проголосували 284 народні депутати.

Під час представлення документу нардепи зазначили, що зняття заборони та проведення конкурсів дозволить забезпечити заплановане наповнення державного бюджету. Від приватизації державного майна у бюджеті на 2021 рік передбачено надходження на рівні 12 млрд гривень.

Після розблокування можливе оголошення аукціонів на Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик"), ОГКХ та "Президент-готель".

Нагадаємо, що закон про тимчасову заборону аукціонів великої приватизації був ухвалений парламентом 2 вересня та підписаний спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 8 вересня. Після цього його відправили на підпис президенту. Заборона аукціонів набула чинності з 25 вересня.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Переілк об'єктів для приватизації затверджується урядом на кожний рік. У серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.