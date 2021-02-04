Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
ГоловнаЕкономікаБізнес

Apple планує почати виробництво електрокарів в 2024 році

Партнером компанії може стати Hyundai-Kia.

Apple планує почати виробництво електрокарів в 2024 році
Фото: EPA/UPG

Apple планує в 2024 році почати випуск безпілотних електроавтомобілів Apple Car на заводі Kia Motor в штаті Джорджія, пише CNBC.

Переговори з Kia та її материнським холдингом Hyundai знаходяться на завершальному етапі.

Виробництво орієнтовно планується запустити в 2024 році, але терміни можуть відкласти. Ні в Apple, ні в Hyundai-Kia переговори не коментують.

Джерела видання стверджують, що Hyundai може стати не єдиним партнером для виробництва Apple Car.

За інформацією CNBC, Apple готова до співпраці з авторитетним автовиробником, який дозволить корпорації контролювати розробку програмного і апаратного забезпечення (software / hardware). Іншими словами, цей автомобіль буде дійсно Apple Car, а не моделлю Kia з програмним забезпеченням Apple.

Нагадаємо, що Apple проявляє інтерес до автомобільного ринку вже давно. Кілька років тому навіть ходили розмови про те, що Apple хоче придбати британську автомобільну компанію McLaren Technology Group.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також