Apple планує почати виробництво електрокарів в 2024 році

Apple планує в 2024 році почати випуск безпілотних електроавтомобілів Apple Car на заводі Kia Motor в штаті Джорджія, пише CNBC.

Переговори з Kia та її материнським холдингом Hyundai знаходяться на завершальному етапі.

Виробництво орієнтовно планується запустити в 2024 році, але терміни можуть відкласти. Ні в Apple, ні в Hyundai-Kia переговори не коментують.

Джерела видання стверджують, що Hyundai може стати не єдиним партнером для виробництва Apple Car.

За інформацією CNBC, Apple готова до співпраці з авторитетним автовиробником, який дозволить корпорації контролювати розробку програмного і апаратного забезпечення (software / hardware). Іншими словами, цей автомобіль буде дійсно Apple Car, а не моделлю Kia з програмним забезпеченням Apple.

Нагадаємо, що Apple проявляє інтерес до автомобільного ринку вже давно. Кілька років тому навіть ходили розмови про те, що Apple хоче придбати британську автомобільну компанію McLaren Technology Group.