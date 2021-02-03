Суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку додатково сплатити 1 млн фунтів стерлінгів

Англійський суд зобов’язав колишніх власників та інших відповідачів сплатити ПриватБанку додатково 1 млн фунтів стерлінгів.

Про це інформує пресслужба банку.

"За результатами слухання, яке відбулося 1 лютого 2021 року, Старший суддя, що встановлює розмір витрат, пан Гордон-Сейкер, задовольнив клопотання ПриватБанку щодо додаткового платежу в рахунок відшкодування витрат банку та зобов’язав пана Коломойського та пана Боголюбова, разом із іншими компаніями-відповідачами, здійснити додаткову виплату 1 млн фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Таким чином, загальна сума виплачених коштів банку відповідачами разом із відсотками перевищує 12 млн фунтів стерлінгів (що складається із проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок юридичних витрат ПриватБанку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року).

Відповідачів також зобов’язали сплатити витрати ПриватБанку у розмірі близько 35 тис. фунтів стерлінгів, які він зазнав у зв’язку із поданням такого клопотання.

19 грудня 2017 Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова у справі ПриватБанку. Коломойський та Боголюбов разом із шістьма корпоративними відповідачами подали клопотання щодо оскарження судового наказу.

Ці клопотання були задоволені в суді першої інстанції 4 грудня 2018 року, та повністю були скасовані рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, яким було підтверджено, що позов банку щодо шахрайства у розмірі 1,9 млрд дол. проти колишніх власників може розглядатися англійським судом.

Апеляційний суд зобов’язав відповідачів сплатити ПриватБанку витрати, понесені у зв’язку із слухання 2018 року та кошти, витрачені банком на апеляцію, та здійснити проміжну виплату у розмірі 3,4 млн фунтів стерлінгів таких витрат на рахунок до 12 листопада 2019 року. Загальна сума зобов’язань відповідачів щодо витрат ПриватБанку буде визначена на слуханнях, що відбудуться у період з жовтня 2021 року до лютого 2022 року.