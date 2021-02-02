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Верховний Суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету

Суд задовольнив позов.

Верховний Суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Верховний суд розглянув справу за позовом дистриб’ютора сигарет Тедіс проти Антимонопольного комітету та скасував судові рішення попередніх інстанцій. Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ «Тедіс Україна» про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10.10.2019 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу».

Цим рішенням Антимонопольного комітету України було визнано, що ТОВ «Тедіс Україна» разом з групою інших підприємств – виробників сигарет вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

Верховний Суд не оцінював фактичні обставини справи, а перевірив правильність правових висновків попередніх судових інстанцій.

Суд звернув увагу, що рішення АМК від 10.10.2019 мотивовано переважно іншим рішенням АМК, і не містить іншої змістовної мотивації. Враховуючи це, що юридична кваліфікація дій ТОВ «Тедіс Україна» не грунтується на належно встановлених обставинах, Верховний Суд задовольнив позов.

При цьому, Верховний суд у прес-релізі наголошує, що визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України не позбавляє цей АМК права провести повторну перевірку з дотриманням вимог чинного законодавства.

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