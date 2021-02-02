В "Слузі народу" назвали виправданим імпорт електроенергії

"На сьогодні це менше 5%. Така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку".

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає виправданим імпорт електричної енергії.

Про це йдеться в відеокоментарі, яке він оприлюдним у соцмережах.

Герус пояснив, що імпорт пов'язаний з критичним скороченням запасів вугілля на складах теплових електростанцій. Станом на кінець січня вугілля було вдвічі менше від необхідного рівня і в п'ять разів менше, ніж в цей же час минулого року.

"Ми очікуємо, що лютий місяць буде дуже морозним, практично весь місяць буде триматися холодна температура, а в деякі дні буде мінус 15 градусів. В таких умовах ми не можемо бути залежними або нести ризики у зв'язку з тим, що якісь компанії не завезли вугілля на свої склади", - сказав Герус, нагадавши, що 80% вугільних ТЕС є приватними.

"Відповідно в Україні розпочався імпорт електричної енергії", - пояснив депутат.

Він запевнив, що імпортна електроенергія, хоч вона й купується в Росії та Білорусі, не несе загрози енергетичній безпеці України.

"Дехто робить політичні закиди, що це впливає на енергетичну безпеку. Не впливає, бо йде моніторинг того, який імпорт, яка величина. На сьогоднішній день це менше 5%. Така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку", - сказав депутат.

"Цей імпорт іде саме в ті години, коли в Україні пікове споживання електроенергії, як, наприклад, ввечері з 7 до 10 вечора. За допомогою імпорту в ті години збалансовується ситуація, і в нас немає серйозних ризиків віялових відключень", - додав Герус.

Він сказав також, що імпорт не дозволить "окремим компаніям, які не завезли вугілля", шантажувати державу з метою підвищення тарифів на електроенергію.

Герус сподівається, що в березні Україна зможе відмовитися від імпорту електроенергії.

Нагадаємо, що з початку січня Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі, а з лютого - з Росії.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.