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​Росія планує засекретити інвесторів у Криму

З окупованого півострова зроблять своєрідний офшор.

​Росія планує засекретити інвесторів у Криму
Фото: new.sipaero.ru

Росія планує запровадити на окупованому півострові Крим особливі адміністративні райони (ОАР), що дозволить засекретити інвесторів і захистити їх від західних санкцій.

В Москві вже підготували відповідний законопроєкт, пише РБК.

Він дозволить приховувати в офіційних реєстрах інформацію про російські компанії, що реалізують "системно значимі інвестиційні проекти" на півострові.

ОАР будуть діяти на всій території Криму та Севастополя.

Резиденти цих районів повинні будуть укласти договір з окупаційними адміністраціями про умови діяльності, надати інвестиційну декларацію з техніко-економічним обґрунтуванням проєкту, кількістю запланованих робочих місць, розміром зарплати працівників, загальним обсягом капіталовкладень тощо.

Про подібний проєкт офшорної зони керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов говорив ще в 2017 році, але далі цих планів справа тоді не пішла. 

Нагадаємо, що Крим знаходиться під російською окупацією з 27 лютого 2014 року. Світова спільнота визнала анексію півострову неправомірною, а США, Євросоюз та інші країни запровадили санкції, заборонивши вести бізнес в Криму і проводити будь-які транзакції з особами, що опинилися під "кримськими санкціями".

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