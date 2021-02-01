Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили

Президент заявив, що його попередники не так реагували на агресію Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби він був президентом у 2014 році, Росії не вдалося б так просто окупувати Крим.

"Вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України", - сказав Зеленський в інтерв'ю Axios.

Нагадаємо, що Росія захопила український Крим після втечі президента Віктора Януковича. Лідером держави тоді був спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. У 2018 році, даючи свідчення у справі про державну зраду Януковича, Турчинов назвав брехнею заяви про те, що окупації Криму можна було уникнути.

Ще раніше, в червні 2014 року, Турчинов в інтерв'ю LB.ua говорив, що давав наказ військовим застосувати зброю в Криму, але його не послухали.

Державне бюро розслідування встановило, що Україна зіткнулась з агресією Росії на фоні "злочинного" скорочення Збройних сил України при режимі Януковича. Та влада також винна у підриві стану мобілізаційної готовності, знищенні систем протиповітряної оборони Криму, нівелювання стратегічних оборонних документів та невжитті заходів реагування на зовнішню загрозу.