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Зеленський анонсував всеукраїнський форум із "першочергових" питань

Захід заплановано з 8 до 10 лютого у Києві.

Зеленський анонсував всеукраїнський форум із "першочергових" питань
Фото: Макс Левин

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у Києві всеукраїнського форуму "Україна 30" з важливих питань за участю посадовців та експертів. Захід заплановано з 8 до 10 лютого.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі Zelenskiy/Official.

"Зрозуміло, що ковід, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Але чи погодимося ми, що це остаточно? Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних?.. Викликів і питань дуже багато. Всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що з 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30", під час якого експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей.

Як повідомляли, в ініційованому президентом Володимиром Зеленським всенародному опитуванні 25 жовтня взяли участь лише 16,5% українців. Офіційні результати думки суспільства щодо п'ти питань не оприлюднили досі.

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