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​Зеленський заявив, що китайці не отримають "Мотор Січ"

"Ніколи. Не при мені".

​Зеленський заявив, що китайці не отримають "Мотор Січ"

Президент Володимир Зеленський сказав, що за його президентства ні Китай, ні якась інша держав не зможе придбати контрольну частку в "Мотор Січі". 

"Ніколи. Не при мені. Я тут не назавжди, [але] не при мені, точно ні", - сказав Зеленський в інтерв'ю Axios.

Слова президента підтверджуються рішенням Ради національної безпеки і оборони України, якими було введено санкції проти китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment та пов'язаних з нею осіб, що намагаються придбати "Мотор Січ", а також діями СБУ,  яка напередодні зірвала зібрання акціонерів, що його вони намагалися провести.

Тим часом група DCH Олександра Ярославського, яка хотіла займатися розвитком "Мотор Січі" разом з китайськими покупцями, назвала обмежувальні заходи неочікуваними.

"Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» переконані в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси", - йдеться в повідомленні DCH.

Крім того, 30 січня на сайті mc-osa.com.ua (вже недоступний) з'явилася гнівна заява нібито від імені Skyrizon.

"Українське керівництво видало санкційні укази проти компанії SKYRIZON, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію SKYRIZON її законних прав. Держава Україна відмовилося від результатів попередніх переговорів і повністю виключило будь-яку можливість примирення між двома сторонами. Ми глибоко обурені такою поведінкою. З боку українського керівництва це стало ще одним яскравим проявом постійного зловживання владою, незаконних дій і зловмисного тиску на стандартні ринкові дії і ведення господарської діяльності підприємств, що триває вже дуже довгий час", - йшлося в заяві. 

Нагадаємо, що власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

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