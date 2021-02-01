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Уряд затвердив порядок компенсацій для людей з електроопаленням

Їх автоматично надсилатимуть на особові рахунки споживачів, писати заяви не потрібно. 

Уряд затвердив порядок компенсацій для людей з електроопаленням
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсацій для людей, які використовують електроопалення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Компенсація буде нараховуватися автоматично на особові рахунки споживачів. Для їх отримання не потрібно писати заяви чи збирати довідки. 

"Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом це більше ніж 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

27 січня Кабінет Міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію. 29 січня голова ВР підписав постанову щодо пільг на комунальні тарифи.

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