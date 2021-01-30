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Падіння ВВП України за підсумком 2020 року очікується на рівні 5-6%, – Милованов

Остаточний результат за ВВП Державна служба статистики дасть 15 лютого.

Падіння ВВП України за підсумком 2020 року очікується на рівні 5-6%, – Милованов
Фото: dialogs.org.ua

Падіння економіки України за підсумками 2020 року очікується на рівні 5-6%.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов в ефірі телеканалу "Україна24".

"МВФ очікував 8%, ми впали на 5-6%", – сказав Милованов.

Остаточний результат за ВВП за 2020 рік Державна служба статистики дасть 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки передбачає, що уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки.

Світовий банк прогнозує ріст української економіки у 2021 році на рівні 3%.

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