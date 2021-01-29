Дніпровський меткомбінат отримає нового власника

Антимонопольний комітет 28 січня погодив купівлю цілісного майнового комплексу Дніпровського меткомбінату в Кам'янському фірмою "Оптимал Трейд".

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Власником ДМК, який входить в корпорацію "ІСД", стане зареєстрований в 2017 році металотрейдер з виручкою 17,3 млрд гривень у 2019 році, пише "Інтерфакс-Україна".

Бенефіціаром "Оптимал Трейд" в ЄРДПОУ вказано Олега Семенова з Херсона, який володіє компанією через кіпрську Nerselia Holding Ltd. "Бізнес.Цензор" вказує, що людина з такими ж паспортними даними відома як колишній багаторічний топ-менеджер в компаніях Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" був одним з найбільших кредиторів ДМК, який знаходиться в стадії санації (фінансового оздоровлення).

В 2019 році, коли було відкрито справу про банкрутство комбінату, "Оптимал Трейд" заявив вимоги до ДМК на суму близько 20,9 млрд гривень. Крім того, в 2020 році акціонери "Донецьксталі" перевідступили цій фірмі права вимоги ще на 8,2 млрд гривень заборгованості ДМК.

Нагадаємо, ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.

Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.