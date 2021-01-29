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Апеляційний суд зобов'язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві

Коробку семиповерхового "Дому на Волошина" вже майже добудували.

Апеляційний суд зобов'язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві
Фото: Київська міська прокуратура

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про знесення незаконної семиповерхівки на вулиці Августина Волошина (так званий ЖК "Дім на Волошина") в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Земельна ділянка, де звели багатоповерхівку, відноситься до земель садибної забудови. Там не можна будувати більше 4 поверхів.

Через це було подано позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

У жовтні 2020 року суд ухвалив рішення на користь позивача, але забудовник з ним не погодився і подав апеляцію. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляцію без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Таким чином рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про знесення самочинно збудованої будівлі набрало законної сили, залишилося його виконати.

Замовником та девелопером "Дому на Волошина" є обслуговуючий кооператив "Інстрой Девелопмент"

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