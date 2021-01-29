Апеляційний суд зобов'язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві

Коробку семиповерхового "Дому на Волошина" вже майже добудували.

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про знесення незаконної семиповерхівки на вулиці Августина Волошина (так званий ЖК "Дім на Волошина") в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Земельна ділянка, де звели багатоповерхівку, відноситься до земель садибної забудови. Там не можна будувати більше 4 поверхів.

Через це було подано позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

У жовтні 2020 року суд ухвалив рішення на користь позивача, але забудовник з ним не погодився і подав апеляцію. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляцію без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Таким чином рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про знесення самочинно збудованої будівлі набрало законної сили, залишилося його виконати.

Замовником та девелопером "Дому на Волошина" є обслуговуючий кооператив "Інстрой Девелопмент"