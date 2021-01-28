Кличко: з ночі місто прибирає 359 одиниць спецтехніки

Також були задіяні 52 бригади з ручного прибирання.

Для подолання наслідків негоди з минулої ночі на вулицях столиці працюють 359 одиниць спецтехніки та 52 бригади з ручного прибирання. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє офіційний сайт очільника столиці.

Він продемонстрував відео, як вночі прибирали сніг у Києві.

«Як і прогнозували синоптики, столицю знову охопила негода. «Київавтодор» завчасно підготувався до стихії. З учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки. Превентивно обробляли рідкими хлоридами і піщано-соляною сумішшю підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости й шляхопроводи. Протягом всієї ночі місто прибирали 359 одиниць спецтехніки «Київавтодору». В усіх районах працювали колони великої та малої техніки, оперативно розчищали від снігу дороги і проїзди», – повідомив Кличко.

Також були задіяні 52 бригади з ручного прибирання. Вночі вони розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Продовжать це робити в столиці і протягом усього дня.

«За прогнозами, сніжитиме в Києві кілька днів. Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома, – обов’язково зробити це і пресуватись містом громадським транспортом», – наголосив Віталій Кличко.