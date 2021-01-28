Україна ще обов’язково матиме своїх астронавтів, - Кучма

Екпрезидент України Леонід Кучма вважає, що Україна зберегла свій технологічний потенціал у космічній галузі і має що запропонувати міжнародним партнерам. Про це він заявив з нагоди 70-річчя першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, повідомила у фейсбуці прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.

Вона нагадала, що у космос українець Леонід Каденюк полетів в складі екіпажу космічного корабля «Columbia» 19 листопада 1997 року. Його політ відбувся на виконання домовленостей президента України Леоніда Кучми та президента США Білла Клінтона.

"Я думаю, що для України Леонід Каденюк – один з людей-символів. Він був по-справжньому мужнім – інших, як то кажуть, у космонавти не беруть. Він був по-справжньому патріотом – маючи усі можливості побудувати успішну кар’єру у Росії, він повернувся на Батьківщину. Він був по-справжньому відданим справі, якою займався – чи була то авіація, чи космос, чи наука. А ще він був моїм другом. І мені його не вистачає", - заявив Леонід Кучма.

При цьому він вважає, що Україна ще матиме своїх космонавтів.

"Україна ще обов’язково матиме своїх астронавтів. Сама філософія пілотованих експедицій зараз кардинально змінюється. Космос стає ближчим, Ілон Маск творить неможливе, інтернаціональними стає все більше програм. А ми все ще маємо, що запропонувати для міжнародного співробітництва. Головне – щоб держава зберегла свій технологічний потенціал, свою космічну галузь. Щоб влада повернулася обличчям до майбутнього. Щоб не впускати жодного із своїх шансів, як ми не впустили свій чверть сторіччя тому", -

Нагадаємо, Герой України, військовий льотчик-випробувач 1 класу, генерал-майор Збройних Сил України Леонід Каденюк пішов з життя 31 січня 2018 року в віці 67 років.