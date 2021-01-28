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Перша зустріч Люблінського трикутника відбудеться за участю Тихановської

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.

Перша зустріч Люблінського трикутника відбудеться за участю Тихановської
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і польським колегою Збігнєвом Рау проведуть у п'ятницю, 29 січня, перше засідання Люблінського трикутника.

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році. За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", - йдеться в повідомленні.

За підсумками першої зустрічі Люблінського трикутника відбудеться онлайн-брифінг глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

Люблінський трикутник - тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року. Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

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