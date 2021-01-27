ПАРЄ - не панацея, але майданчик для дипломатичного тиску на Росію

Щоразу українська делегація порушує це питання. Цьогоріч Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ . Чому ми це зробили?

Парламентська асамблея Ради Європи - це дипломатичний майданчик найвищого рівня, де Україна може порушувати свої проблемні питання. Для нас, звичайно, ключовим питанням залишається військова агресія з боку РФ.

Фото: assembly.coe.int

Коли у ПАРЄ ухвалили рішення надати повноваження РФ, члени виходили з того, що Росія хочуть шукати компроміс у всіх проблемних питаннях, зокрема і з Україною та готова до діалогу.

Але з того часу чи змінилося щось в Мінському форматі? Ні. Чи Росія пішла на якісь поступки? Ні. Чи Росія перестала утискати права людей? Ні. У нас наразі є рішення ЄСПЛ, який визнав, що агресія РФ у Криму розпочалась до референдуму. Тобто з боку РФ це була пряма агресія, є офіційне рішення суду.

У ПАРЄ Україна має використовувати кожну можливість і щоразу порушувати питання російської агресії на території України.

Будучи членом української делегації, підтримав колег, що потрібно використати затримання опозиціонера Навального та побиття силовими структурами людей на мирних мітингах у Росії для порушення питання щодо повноважень російської делегації. І радий, що нас підтримало 38 депутатів Асамблеї. Це тільки початок, далі питання передано на розгляд відповідного комітету в ПАРЄ, після чого відбудеться повторне голосування.

У той час, коли російська делегація має повноваження у ПАРЄ, Україні доводиться відбиватися від їхніх нісенітних заяв, наприклад, про проблему утиску й порушення прав російськомовного населення. Зокрема, Росія домагатиметься ухвалення резолюції, ніби Україна порушує права людей. У ПАРЄ не підтримали включення до порядку денного сесії ініційованих російською делегацією дебатів про заборону російської мови в Україні. Зрозуміло, що це була провокація з боку Росії.

Також не менш абсурдно звучать заяви російської делегації щодо Криму, ніби Україна не має права «боротися» за свої території. Натомість Росія намагається піднести це так, ніби Україні немає за що зачепитися, що Росія окупувала Крим після проведення референдуму. Але є офіційне рішення Європейського суду з прав людини, яке засвідчує, що спроба анексії Криму розпочалася задовго до референдуму.

Російська Федерація робить усе, щоб не дотримуватися норм міжнародного права, і таким чином підриває авторитет Європейського суду з прав людини.

У ПАРЄ пройшли дебати з питання імплементації країнами-членами рішень ЄСПЛ. Українська делегація вказала на пряме порушення резолюції ПАРЄ “Виконання рішень Європейського суду з прав людини”. Згідно з резолюцією, країни-члени ПАРЄ зобов’язані виконувати рішення ЄСПЛ. Однак у Росії внесли поправку до статті 79 Конституції РФ, яка дозволяє не виконувати ті рішення суду, які суперечать їхньому законодавству. Попри вимогу Венеціанської комісії Ради Європи, Росія відмовилася прибирати цю поправку, нівелювавши таким чином усі свої обіцянки та зобов’язання перед ПАРЄ.

Країні, яка нахабно ігнорує вимоги ПАРЄ, не місце у Асамблеї.

Також Росія хоче використати ПАРЄ щоб роздути неіснуючу проблему утиску й порушення прав російськомовного населення в Україні.

Мета – ухвалити резолюцію, ніби Україна порушує права людей, пригнічуючи російськомовних. І задля задоволення своїх амбіцій Росія постійно шукає якихось депутатів, які виступатимуть проти України. Абсурд, країна-агресор говорить про порушення прав людей.

Ми, у свою чергу, також шукаємо підтримки щодо вирішення питання тимчасової анексії Росією Криму та частини Донбасу. Зокрема, нас постійно підтримують колеги з польського парламенту, а також було створено тимчасову платформу «Балтик плюс», до якої увійшли Латвія, Литва, Естонія і Грузія. Будемо продовжувати постійно підіймати важливі для України питання та спростовувати провокаційні дії Росії проти України.

Як голова комітету Верховної Ради, що займається окупованими територіями, чітко розумію, що чим серйозніші наші позиції тут, у ПАРЄ, тим швидше Росія піде на поступки. Ми ні в якому разі не можемо дозволити, щоб українське питання зникало з порядку денного. Поки європейці про нас згадують, вони автоматично будуть продовжувати санкції, можливо, навіть їх посилювати. Тобто це повний спектр тиску на Росію.