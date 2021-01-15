Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ

Сама Елизавета говорит, что для её ухода «слуги» вступили в ситуативный альянс с Оппозиционной платформой за жизнь (ОПЗЖ), что это было согласовано чуть ли не с Офисом президента. Ряд членов украинской делегации утверждает, что Ясько попросту хотела получить должность вице-президента ПАСЕ, которую ныне занимает один из её однопартийцев – глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. LB.ua разбирался, что же произошло на самом деле.

История с увольнением народного депутата парламентской фракции «Слуга народа» Елизаветы Ясько с поста главы украинской делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы (базируется в Страсбурге, Франция – LB.ua.) обрастает новыми скандальными подробностями. При этом уже очевидно, что всё это не имеет никакого отношения к деятельности самой ПАСЕ, а больше похоже на внутренние разборки «Слуг народа».

С 25 по 28 января пройдёт зимняя сессия ПАСЕ – консультативного органа, в состав которого входят представители парламентов всех стран – членов Совета Европы, один из которых – Украина. Если вы посмотрите на проект повестки дня заседания – которое, к слову, будет для многих делегаций проходить онлайн, – то вы вряд ли увидите там вопросы, затрагивающие украинский интерес. Да, там обсудят проблему борьбы с коронавирусом, вакцинирования, выборы в Грузии, изберут Генерального секретаря ассамблеи, Европейский суд по правам человека предоставит свой отчёт о проделанной работе, но слова «Украина» там практически звучать не будет.

Эта сессия точно отличается от той, которая проходила год назад. Тогда украинская делегация под предводительством Лизы Ясько должна была воспрепятствовать возвращению (точнее его легализации) России в ПАСЕ. Этого добиться не удалось: РФ вновь стала полноправным членом ассамблеи, а её представители даже получили руководящие должности в президиуме. Да, нам всё же удалось добиться закрепления в резолюции ПАСЕ факта оккупации Крыма, а Россию признали стороной Минских договорённостей. Впрочем, это мало помогло деоккупации украинских регионов.

Фото: assembly.coe.int

Почему важно посмотреть на весь годичный период деятельности нашей парламентской делегации в ПАСЕ и сравнить нынешнюю и предыдущую зимние сессии? А чтобы понять: скандал с Ясько никак не связан с работой ассамблеи. Она была уволена по иным причинам и мотивам.

До наступления 12 января Украина должна была подать свою кандидатуру на пост вице-президента ПАСЕ. На протяжении всего 2020-го года сей пост занимал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Мережко. Традиционно – как пояснил нам источник от «слуг» – эта позиция (если есть консенсус и нет публичных возражений среди других делегаций) закрепляется за страной сроком на два года. Следовательно, планировалось, что украинская делегация формально подаст заявку и фактически продлит полномочия Мережко на год.

По сведениям LB.ua, за несколько недель до истечения сроков подачи президент ПАСЕ Хендрик Дамс направлял соответствующий запрос на главу национальной делегации – Лизу Ясько, где просил определиться с кандидатурой. Согласно процедуре, письмо было продублировано в секретариат украинской делегации в ПАСЕ и в наше постпредство в Совете Европы. Однако до 11 января (дня истечения срока – LB.ua) ответ не предоставлялся.

Фото: kp.ua

Новогодние праздники в Украине затянулись и для многих парламентариев понедельник 11 января стал первым полноценным рабочим днем. Ранее заседание делегации (ввиду пандемии COVID-19 сейчас проводится преимущественно онлайн) не собиралось. Шум поднял секретариат делегации, указывая нардепам: из-за несоблюдения сроков подачи кандидатуры «своего» вице-президента в ПАСЕ Украина может попросту потерять.

«Работой Лизы в качестве главы делегации уже давно были многие недовольны. Часто она вела себя эксцентрично, конфликтовала со всеми подряд по мелочам. Плюс постоянно тянула одеяло на себя. Могла, например, никому не сказав, поехать в МИД, провести самостоятельно какую-то встречу, а потом написать в Facebook «я вот, мол, инициировала…». То есть, занималась самопиаром», – говорит «слуга»-коллега Ясько.

Согласно процедуре, перед выдвижением единой кандидатуры вице-президента делегация должна по ней проголосовать. ПАСЕ не ставит чётко прописанных условий определения будущего вице-президента для страны, которой, скажем так, предоставлена квота. Всё это решается каждой национальной делегацией самостоятельно. Хоть в наперстки играйте: только делайте это так, чтобы ваши «выборы» не били по репутации самой ассамблеи и Совета Европы. Визирует решение спикер парламента, далее документ отправляется в секретариат ассамблеи.

В прошлый раз кандидатуру Мережко согласовывало руководство страны – лично президент Зеленский. Она была поддержана и спикером парламента Разумковым. Ныне, как говорят наши источники во фракции «Слуга народа», команды менять Мережко не было. Поэтому предполагалось, что Ясько – так же, как и год назад – подпишет от своего имени заявку в адрес ПАСЕ о повторном выдвижении своего коллеги на пост вице-президента ассамблеи. Но Лиза в этот раз решила соблюсти процедуру.

Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

«11 января я должна была отправить письмо в адрес ассамблеи о выдвижении кандидатуры вице-президента, 12-го числа нужно было подать членов делегации. Мне стали говорить «подписывай». Я сказала, что подписывать не буду автоматически. Год назад у нас было уже решение делегации, которое руководству страны, парламента не подошло. Были подписи на позицию вице-президента тогда в мою поддержку. Руководство (ОП и ВРУ) сказало, что мы письмо подписывать не будем, несмотря на то что там были подписи большинства членов делегации. Хочу напомнить, что тогда Мережко начали лоббировать на позицию главы комитета иностранных дел, и также хотели еще видимо «захватить» побольше позиций. В этом году я сказала: «Чтобы не было подобной ситуации, пусть всё решает делегация». Я также сказала, что продлевать Мережко на позиции вице-президента автоматически – только по моему решению – я не буду, так как считаю, что он – пустое место для делегации и для комитета, который ещё имеет скромность быть слишком компромиссным с нашим противником РФ», – сказала в комментарии LB.ua Елизавета Ясько.

Как поясняют нам собеседники от «слуг», за два дня до окончания сроков по выдвижению кандидатуры на пост вице-президента (причём дополнительно отметим, внутренние правила ПАСЕ не предполагают, что прошение подаётся после дедлайна) Ясько поблагодарила в чате для партийных членов делегации, Мережко за его работу, а участников попросила определиться, кто будет представлять Украину в Бюро ассамблеи (руководстве организации). После того, как в чате предложили выдвинуть её кандидатом на пост вице-президента, она поддержала такую инициативу.

«Она поблагодарила Мережко за проделанную работу в 2020 году, затем попросила всех определиться с кандидатурой вице-президента, а после сказала, что ей важно быть в Бюро, потому что только так она получит доступ к главному органу ассамблеи и сможет защищать украинские позиции и инициативы», – отмечает один из «слуг».

Фото: Макс Требухов

«Это читалось так, как будто Мережко решил уходить. Кто-то из наших его тут же, в чате, напрямую об этом спросил. Разумеется, он ответил отрицательно. Все поняли, что Лиза намекала на желание самой занять кресло», – рассказывает очевидец. Он же отмечает, что «Ясько также собиралась отбирать тех однопартийцев из числа делегации, кто поедет в Страсбург на зимнюю сессию, при том что многие хотели туда отправиться, да и вообще загодя было принято решение, что – несмотря на карантин и на то, что многие национальные делегации участвовать в заседании не будут – мы туда всё же едем».

Бюро ПАСЕ – главный орган ассамблеи, который состоит из Председателя ассамблеи, его заместителей и председателей политических групп и основных комиссий (с совещательным голосом). Именно оно готовит повестку дня сессии ПАСЕ. Как мы уже говорили, на будущей зимней сессии украинская проблематика не фигурирует. И это происходит по причине того, что наша делегация не может защитить перед Бюро свои ходатайства.

Вместе с тем отметим: год назад украинская сторона решила, что в руководстве ПАСЕ не будет находиться глава делегации, что на этот пост будет выдвигаться другой человек. Подобное, как уведомили нас представители «слуг», позволяет получить сразу два места в постоянном комитете организации. Последний утверждает повестку дня каждой сессии. Вся эта ненужная на первый взгляд бюрократическая справка показывает, в чём истинная причина нынешнего скандала.

Фото: zik.ua

В комментарии LB.ua народный депутат фракции ВО «Батьківщина» Сергей Соболев отмечает: «Моя позиция следующая: вице-президент ПАСЕ, человек, который презентует Украину в руководящих органах ассамблеи, согласно устоявшейся практике, всегда был руководителем делегации. Отчего подобная практика была изменена – неясно. У нас был один раз прецедент, когда мы могли получить два места в руководящих органах ПАСЕ. Тогда пошли на вариант, когда глава украинской делегации стал главой комитета, а делегацию в руководящих органах представлял другой член делегации… Мезенцева тоже не стала вице-президентом. И я думаю, что это – не наилучший вариант».

Большая часть «слуг» из числа участников делегации, как сообщают нам наши источники, выступила против того, чтобы решение о назначении кандидатуры вице-спикера обсуждалось без участия спикера ВРУ – Дмитрия Разумкова. С ним провели отдельное Zoom-заседание. Сам глава парламента, согласно нашим данным, хотя и заслушал все стороны, но всё же попытался дистанцироваться от партийных склок.

Фото: facebook/Дмитро Разумков

Далее отдельные депутаты предложили вынести 11 января (последний день подачи документов на вице-спикера ПАСЕ) вопрос об увольнении Ясько и о последующем избрании другого главы делегации из числа «Слуг народа».

«Разумков явно был недоволен, что его втягивают в разборки и занял нейтральную позицию. В итоге остановились на том, что проведем рейтинговое голосование за Ясько и Марию Мезенцеву (выдвигалась на пост главы делегации ещё в прошлом году – LB.ua), а оппозиция в делегации все равно в меньшинстве и хорошо, если бы она просто согласилась с нашим решением», – говорит нам собеседник из числа «слуг».

Примечательно, что делегаты от «слуг» проводили пробное голосование. И несколько их представителей воздержались от голосования в пользу Мезенцевой, обозначив, что вся эта история негативно повлияет на партию. Также важно, что в повестке дня заседания, которое было запланировано на 11 января, не был прописан пункт о снятии главы делегации.

Фото: facebook/Maria Mezentseva Марія Мєзєнцева

Однако в день заседания всё пошло не по плану. Ясько настаивала на том, чтобы её сняли сообразно процедуре – то есть, сначала проголосовали большинством за её отставку, а затем – за назначение нового главы делегации. При этом каждый из кандидатов, как она указывает, должен был представить свою программу. Нардепы из числа большей части оппозиционных партий её в этом поддержали – прямо или косвенно (воздержавшись от голосования). К примеру, представители фракции «ВО Батьківщина» не выступили за отставку Ясько, равно как и за назначение Мезенцевой.

«Когда в зуме началось уже общее заседание всей делегации, оппозиция внезапно начала активно поддерживать Ясько. Такое было впечатление, что они сговорились. Это действительно странно выглядело», – акцентирует представитель «слуг».

Сергей Соболев поясняет: «Накануне сессии, которая непонятно в каком режиме будет проводиться, смена руководства делегации – это не лучший сигнал, который мы отправляем ПАСЕ и другим делегациям». Он также отметил, что «отставку инициировала фракция «Слуга народа», реальные причины [отставки] не были названы или же те причины, которые назывались, явно были надуманы. Поэтому мы приняли решение не голосовать за отставку Ясько».

Фото: Макс Левин

Впрочем, если Ясько выказали поддержку представители «Батькивщины», то вот в пользу Мезенцевой проголосовала большая часть «слуг» и ОПЗЖ. Хотя стоит отметить, что ряд членов делегации из этой фракции ещё год тому назад выступал против назначения Лизы на сей пост.

«По итогам рейтингового голосования с минимальным перевесом победила Мезенцева. Причем любопытно, что по этическим соображениям, ты же не можешь сам за себя голосовать. И Маша, когда голосовали за нее, воздержалась, а вот Лиза сама за себя проголосовала», – сообщил нам ещё один представитель слуг.

После голосования «слуги», входящие в состав делегации, «решили, что особо реагировать не станут». Однако далее уже сама Ясько открыто выступила против них. В интервью изданию «Новое время» Елизавета сообщила, что её коллеги по фракции просили её «прекратить вести антигосударственную деятельность», а отдельные однопартийцы – как указывает Ясько – настаивали на том, что «делегация не может заниматься сугубо антироссийской повесткой дня». В конечном счёте она заявила: «За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак». Эту информацию она подтвердила и в беседе с LB.ua.

Фото: facebook.com/lisa.yasko1 Елизавета Ясько

«Лиза утверждает, что на нее было давление из ОП, но это не так. Откровенно говоря, они там умыли руки – дали понять, чтобы сами разбирались. Разумков занял такую же позицию», – комментирует наш собеседник от «слуг».

«За день до заседания делегации она нам сообщила, что провела консультации с руководством фракции, главой ВРУ и представителями ОПУ, что все они дистанцировались и сказали, что наша делегация – это самостоятельная единица, которая способна самостоятельно принимать решения», – говорит нам ещё один источник из числа делегатов от «Слуги народа».

В то же время Елизавета сообщила, что руководство не было довольно, но дало ей добро на решение внутренних вопросов совместно со всей делегацией.

Сергей Соболев оценивает положительно действия Ясько за год её пребывания во главе украинской делегации в ПАСЕ, отмечая, что всем было предельно тяжело работать в новых карантинных условиях, да и после того, как Россию вернули в состав ассамблеи. Он акцентирует, что за время её главенствования «была налажена и продолжена работа с активными сторонниками Украины в Совете Европы. Здесь я имею в виду работу в рамках группы «Baltic+», куда входили восемь государств».

Ныне Лиза Ясько продолжает вести информационную войну против той части народных депутатов от «Слуги народа», которые, как она считает, выступают против национальных интересов страны. Параллельно некоторые однопартийцы её уже сравнивают с ещё одним «слугой» Гео Леросом, который слил так называемые пленки Ермака и был исключён из фракции. Также Ясько обвиняют в подыгрывании фракции «Европейская солидарность». Сама Елизавета акцентирует, что не является сторонником или соратником «ЕС». Сверху же депутатам от правящей партии спускаются методички к эфирам – как нужно отвечать на вопросы, касающиеся увольнения Ясько.

Одни нардепы говорят, что Елизавета своими действиями наносит непоправимый репутационный вред Украине, вторые напоминают, что именно она выступала за проукраинские инициативы – такие, как «Крымская платформа».

Сама Ясько заявляет: «Я буду говорить, я буду выступать, я не буду молчать. Принципы и ценности на посты не меняются. Всё, что происходит – это перетасовка [среди фракционных групп] влияния».

Ясно же одно: за прошедший год украинской делегации не удалось многого добиться в ПАСЕ. И дело не столько в коронавирусе, сколько в самом отношении ряда украинских законодателей к таким европейским институциям, как данная ассамблея. После возвращения России в ПАСЕ активность народных депутатов ВРУ как-то поубавилась. Хотя работу в комитетах этой структуры и продвижение украинской повестки дня в одном из главных органов Совета Европы никто для них не отменял.

Фото: Lb.ua

Также очевидно и другое: нынешняя скандальная история, она не о ПАСЕ, она о партийных разборках. И эту информацию в частных разговорах подтвердили LB.ua представители практически всех оппозиционных парламентских фракций. В очередной раз «слуги» поставили свои внутрипартийные склоки выше интересов Украины. Более того, они бросили тень на имидж самой ассамблеи.