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Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії

Андрій Рюмін призначений в.о. гендиректора ПАТ "Россеті".

Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії
Андрій Рюмін
Фото: eepir.ru

Андрій Рюмін - чоловік доньки глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - призначений в.о. гендиректора ПАТ "Россеті", найбільшої електромережної компанії Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву компанії.

Рюміну 40 років. До цього він працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" (спочатку став заступником гендиректора із 2011 року, а 2013 року – главою), пізніше займався підприємницькою діяльністю, у період з 2014-го до 2016 року, 2018 року став гендиректором "Россети Ленэнерго".

ПАТ "Россети"  - найбільша електромережева компанія Росії, яка об'єднує у своїй структурі магістральний електромережевий комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільчі електромережеві компанії. Державі належить 88,04% у капіталі компанії.

Нагадаємо, у січні минулого року літак Віктора Медведчука літав в Оман, де тоді знаходився президент Володимир Зеленський. За словами Медведчука, на борту літака перебували, крім його доньки, її чоловік Андрій Рюмін та троє їхніх дітей.

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