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В Індонезії стався землетрус: 35 загиблих і сотні постраждалих

Метрологічне агентство попереджає про загрозу цунамі.

Фото: EPA/UPG

В результаті землетрусу на індонезійському острові Сулавесі магнітудою 6,2 щонайменше 35 людей загинули, сотні отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус трапився на відносно невеликій глибині в 10 км, тисячі мешканців залишили свої будинки та рятувалися втечею. Метрологічне агентство попереджає, що після змелетрусу також може статися цунамі.

Землетрус спричинив вимкнення електрики, пошкодив мости до регіональних центрів та понад 60 будинків, два готелі, офіс губернатора провінції, де дві людини опинилися під завалами.

Також повідомляєтсья, що більше 10 пацієнтів і медиків опинилися у пастці під уламками лікарні, що постраждала в результаті землетрусу.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Посольство України в Індонезії відкрило "гарячу лінію" для надання допомоги українцям. Наразі інформації про постраждалих співвітчизників немає, повідомив в Твіттері прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, Індонезія відома низкою руйнівних землетрусів і цунамі. В результаті землетрусу і цунамі на Сулавесі в 2018 році загинуло понад 2000 чоловік.

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