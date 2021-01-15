США посилюють контроль над поставками інформаційних технологій через загрози з боку Росії та Китаю

Постанова набирає чинності протягом 60 днів з моменту її публікації.

Міністерство торгівлі США посилює контроль над каналами поставок інформаційно-комунікаційних технологій і послуг в зв'язку у зв’язку з погрозами з боку таких "іноземних суперників" як Росія і Китай.

Про це йдеться в оприлюдненому в четвер прес-релізі відомства.

Також серед ворожих США сил Мінторг назвав Іран, КНДР, Кубу і "режим президента Венесуели" Ніколаса Мадуро.

Нові заходи контролю, серед іншого, забороняють громадянам США підтримувати певні іноземні служби військової розвідки, наприклад, шляхом посередництва при продажі предметів іноземного походження або надання послуг з технічного обслуговування, ремонту або капітального ремонту.

“Ці нові жорсткі заходи контролю не дозволять Управлінню розвідки Китаю і ГРУ Росії використовувати американські технології і послуги для підтримки шпигунства, збору розвідувальних даних і операцій, а також іншої діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки США”, - додав Росс.

Постанова набирає чинності протягом 60 днів з моменту її публікації.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських державних підприємств, їх керівників та ТОП-військових.