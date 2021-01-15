Байден презентував "План порятунку Америки" на $1,9 трлн

Понад $400 мільярдів будуть витрачені на вакцинацію від COVID-19.

Обраний президент США Джо Байден представив план допомоги американській економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю $1,9 трлн.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Стратегія Байдена отримала назву "План порятунку Америки" і спрямована на прискорення процесу вакцинації, пожвавлення економіки та відкриття шкіл. Байден презентував її разом із обраним віцепрезидентом Камалією Гарріс у Вілмінгтоні.

Він обгрунтував свої пропозиції щодо стимулювання економіки, зазначивши, що США потребують термінової допомоги у зв'язку з пандемією, а вигоди, які будуть отримані в результаті реалізації плану "набагато перевершать витрати".

"В цей кризовий момент ми не можемо дозволити собі сидіти, склавши руки", - наголосив Байден.

Подробиці плану були опубліковані представниками перехідної команди Байдена напередодні його виступу. У заяві говориться, що план послужить "трампліном для відновлення американської економіки після того, як пандемію вдасться взяти під контроль".

Понад $400 мільярдів будуть витрачені на вакцинацію, тестування, створення нових робочих місць у сфері охорони здоров'я, відкриття шкіл та виплату відпускних за сімейними обставинами, а також - на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців отримає додатково $1400 допомоги. Люди, які залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральнe допомогу з безробіття в розмірі $400 аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з арендованого житла і вилучень банками майна, закладеного під іпотечні кредити.

Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх $7,25 до $15 за годину.

Відомства і компанії в сфері громадського транспорту отримають допомогу в розмірі $20 мільярдів. Також будуть запропоновані гранти та позики малому бізнесу.

Ненсі Пелосі і Чак Шумер, головні демократи в Конгресі, прокоментували подробиці плану Байдена, висловивши подяку обраному президенту.

"Програма з надання надзвичайної допомоги американцям, анонсована сьогодні майбутньою адміністрацією Байдена і Харріс, є правильним підходом. Це демонструє, що у демократів нарешті з'явиться партнер у Білому домі, який розуміє необхідність прийняття швидких заходів для вирішення проблем громад, що потребують допомоги", - йдеться в заяві Пелосі та Шумера.

Нагадаємо, 2 сіня Cенат США подолав вето Дональда Трампа на оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад $740 млрд. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Гроші надаються в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.