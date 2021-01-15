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"Газпром" відклав продовження будівництва "Північного потоку-2"

Причиною називають перевірку технічного обладнання.

"Газпром" відклав продовження будівництва "Північного потоку-2"
Фото: allseas.com

Підконтрольна російському “Газпрому” компанія Nord Stream 2 відклала продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2", яке мало відбутися сьогодні.

Про це повідомила німецька газета Handelsblatt з посиланням на представника оператора проекту.

Зазначається, що продовження будівництва відклали через перевірку технічного обладнання. Точної дати відновлення робіт із прокладання газопроводу в компанії не назвали, зазначивши, що відповідні роботи "мають тривати декілька днів".

Будівництво газогону було припинене в грудні 2019 року через санкції США щодо європейських підрядників. Російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні 2020-го, але датська влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

У грудні 2020-го роботи поновилися, незадовго до Нового року було укладено труби на ділянці протяжністю в 2,6 км в особливій економічній зоні Німеччини.

Сполучені Штати в грудні включили в проєкт оборонного бюджєту на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва "Північного потоку-2", а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві. Однак президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт бюджету.

На початку січня Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України та санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Проте радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проєкту країнами.

Росія сподівається завершити капітальне будівництво першої з двох гілок газопроводу "Північний потік-2" в першій половині 2021 року.

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