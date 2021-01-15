Акції Xiaomi різко впали після потрапляння до санкційного списку США

Падіння котирувань на біржі у Гонконзі склало 13%.

Внесення китайського виробника смартфонів - компанії Xiaomi - у санкційний список США спричинило падіння її котирувань у Гонконзі на 13%.

Про це повідомляє TheBell.

Зазначається, що компанії загрожує делістинг з американських бірж, але не вилучення з екосистеми Google Android, як Huawei. Відповідно до прийнятого в 1999 році закону, американським інвесторам заборонено володіти акціями компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом КНР.

Саме потрапляння в список не тягне за собою автоматичне накладення санкцій - вони вводяться за виконавчим указом президента США.

Американські інвестори повинні "позбутися активів комуністичних китайських військових компаній" до 11 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 14 січня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських державних підприємств, їх керівників та ТОП-військових.

Крім того, США посилюють контроль над поставками інформаційних технологій через загрози з боку Росії та Китаю. Також серед ворожих США сил Мінторг назвав Іран, КНДР, Кубу і "режим президента Венесуели" Ніколаса Мадуро.