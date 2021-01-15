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​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"

Американці впевнені, що Skyrizon діє в інтересах армії КНР.

​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
Фото: akzent.zp.ua

Сполучені Штати Америки внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Про ведення санкцій повідомляється на сайті Міністерства торгівлі США.

"Китайська державна компанія Skyrizon та її спроби придбати й освоїти іноземні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам США", - пояснив введення санкцій міністр торгівлі США Вілбур Росс.

За його словами, своїми діями США попереджають про тісний зв'язок Skyrizon з китайською армією.

Рішення американського уряду передбачає включення Skyrizon до новоствореного списку MEU (Military End-User) та означає впевненість США у тому, що компанія діє в інтересах збройних сил Китаю.

Нагадаємо, що власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

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