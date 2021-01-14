72% відвідувачів "Епіцентру" проти необдуманого локдауну, - дослідження

Вибірковий підхід до обмеження діяльності галузей та суб’єктів господарської діяльності під час локдауну з боку уряду призводить до антиконкурентних дій, вважають учасники прес-конференції, що пройшла в ІА Інтерфакс.

На початку січня мережа ТЦ «Епіцентр» провела опитування, в якому взяли участь понад 51 тисячі респондентів, відвідувачів торговельних центрів у 52 містах України. 72% опитаних споживачів висловилися категорично проти обмежень роботи стаціонарної торгівлі та не підтримують обмеження роботи мережі ТЦ «Епіцентр» під час січневого локдауну. Також 62% українців вважають будь-які обмеження продажу побутових та будівельно-господарських товарів порушенням прав споживачів.

За словами засновниці та голови ТОВ «Епіцентр К» Галини Гереги, частка оптової і роздрібної торгівлі в структурі ВВП України є найбільшою серед усіх інших галузей і складає 13,2%, за даними Держкомстату. Національна мережа торговельних центрів «Епіцентр» – це унікальна екосистема, зупинка якої автоматично обмежує доступ українців до життєво необхідних товарів та має негативні наслідки для малого й середнього бізнесу, постачальників та виробників, які зазнають збитків через неможливості збуту товарів.

В системі «Епіцентр» об'єднані понад 5000 постачальників та виробників товарів, виживання яких напряму пов'язано з функціонуванням мережі. Одним із серйозних негативних наслідків для них може стати розірвання безперервного ланцюга поставок, що загрожує зупинкою підприємств.

«У групі компаній працює понад 34 тисячі співробітників, компанія співпрацює з тисячами постачальників і виробників. Зупинка системи призведе до того, що 85% працівників не будуть виходити на роботу. Відповідно зменшиться їхня зарплата та відрахування податків на фонд заробітної плати», - зауважує Петро Михайлишин, генеральний директор ТОВ «Епіцентр К».

«Епіцентр» є інвестором №1 в Україні, який під час криз намагається створювати нові робочі місця, збільшувати ВВП. Торік компанія інвестувала 10,3 млрд грн та створила 1350 робочих місць. За умови безперебійної роботи, у цьому році «Епіцентр» планує збільшити обсяги інвестицій в національну економіку втричі – до 34,2 млрд грн.

За підсумками 2020 року загальна сума податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від групи компаній «Епіцентр» складе 5,6 млрд грн. Прогнозована сума податків, які будуть сплачені до бюджетів всіх рівнів — 7,9 млрд грн.

Через заборону й обмеження торгівлі мережі ТЦ «Епіцентр» державний бюджет може втратити майже півмільярда гривень податків. Із них 261 млн грн – прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів від недоотримання податків і обов’язкових платежів під час січневого локдауну.

А це – невиплачені субсидії малозахищеним верствам населення, інші види соціальної допомоги, яких так чекають мільйони українців. Постанова №1236, ініційована Міністерством охорони здоров’я та його очільником, Максимом Степановим, призведе до ще більших втрат в економіці країни.

Як наголосили учасники прес-конференції, на відміну європейських країн український інвестор не лише не відчуває підтримку з боку уряду, а й лишається незахищеним, особливо, в умовах пандемії. Водночас за даними diyinternational.com, під час другої хвилі пандемії COVID-19 магазини товарів для дому в більшості європейських країн залишаються відкритими, оскільки визнані стратегічними для життєдіяльності. Працюють Саstorama, OBI, Leroy Merlin. У Німеччині будівельно-господарські магазини належать до числа підприємств, робота яких дозволена. У сусідній з нами Польщі всі магазини такого формату відкриті; закриті тільки магазини в торгових центрах.

Учасники конференції звернулися до Уряду та Президента України підтримати український бізнес та дозволити працювати з дотриманням усіх чинних норм безпеки.