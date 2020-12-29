На аукціоні в Києві продали 4 га землі на Березняках за 227 млн грн

28 грудня в системі "ProZorro.Продажі" відбувся аукціон з продажу земельної ділянки площею 4 га на столичному масиві Березняки зі стартовою ціною лота 105,8 млн грн.

У торгах брали участь чотири компанії. Переможцем аукціону з пропозицією 227 млн грн стало ТОВ "Епіцентр К" (його бенефіціари - Галина та Олександр Гереги, яким належить мережа гіпермаркетів "Епіцентр").

Ділянка розташована у Дніпровському районі Києва на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної, з південного боку розташований Дарницький міст, також поруч - гаражно-будівельний кооператив.

Раніше Укрексімбанк повідомляв, що продаж ділянки відбувається для погашення проблемної заборгованості за зобов’язаннями групи компаній "Амстор" у рамках справи про банкрутство ТОВ "Чумацький Шлях".

Нагадаємо, 14 грудня теж у межах урегулювання заборгованості групи "Амстор" перед Укрексімбанком у системі "ProZorro.Продажі" відбувся аукціон з продажу кількох торгових центрів, земельних ділянок, торгового обладнання мережі "Амстор" у Запоріжжі, Маріуполі, Мелітополі, Краматорську, Кременчуку, Бердянську, Одесі.

Переможцем цього аукціону стало ТОВ "Мадера Девелопмент" (кінцевий бенефіціар - засновник і глава Concorde Capital Ігор Мазепа), яке запропонувало за вказані активи 456 млн грн при стартовій ціні 283,5 млн грн.