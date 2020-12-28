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Україна у 2021-му має погасити $16 млрд держборгу

$8,2 млрд із зазначеної суми - це погашення за внутрішнім боргом, $3,4 млрд - за зовнішнім.

Україна у 2021-му має погасити $16 млрд держборгу
Фото: sinet.com.ua

У 2021-му році погашення державного боргу становитиме $16 млрд, що майже вдвічі більше за річну суму погашення у 2022-му і 2023 роках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інвестпрезентацію Міністерства фінансів.

Відповідно до даних Мінфіну, $8,2 млрд із зазначеної суми - це погашення за внутрішнім боргом, $3,4 млрд - за зовнішнім, а також $2,7 млрд - обслуговування внутрішнього боргу і $1,8 млрд грн - зовнішнього.

Надалі виплати за держборгом знижуватимуться до $8,6 млрд грн у 2022 році, $8,9 млрд - у 2023-му.

Після цього погашення держборгу становитимуть $10,1 млрд у 2024-му і $8,1 млрд у 2025-му відповідно.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану). Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період.

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