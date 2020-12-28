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Укравтодор в 2020 став лідером з економії на закупівлях Актуально

Вартість всіх лотів Укравтодору склала 239,8 млрд грн.

Укравтодор в 2020 став лідером з економії на закупівлях
Фото: ukravtodor.gov.ua

Укравтодор домігся в цьому році значної економії на закупівлях, пише «Інтерфакс» з посиланням на дані системи Prozorro.

Вся економія в системі за 2020 рік склала 47 млрд грн. З цієї суми 9,9 млрд грн (21%) був заощаджено на закупівлях служб, які підпорядковуються Укравтодору. Це зробило Укравтодор лідером по економії коштів платників податків серед замовників.

Вартість всіх лотів Укравтодору склала 239,8 млрд грн, повідомляє ЗМІ.

У 2019 році економія організації склала 7,9 млрд грн (22,7% від загальної економії в системі за рік), в 2018 - 2,63 млрд грн (8,4%).

В Укравтодорі пояснюють зрослу економію змінами, які тепер визначають процес закупівель.

Методологія закупівель була відкоригована з метою виключення з торгів недобросовісних підрядників і мінімізації корупційних ризиків.

Також всі проекти проходять як експертизу, так і 5 секцію. Пострадянські норми допускали значну варіативність під час здійснення середнього поточного ремонту доріг. Тепер аналіз 5 секцією дозволяє уникнути появи недоліків, які зменшили б довговічність і якість дороги, а також вплинули б на безпеку учасників руху.

Крім цього, в цьому році здійснювалася перевірка вартості матеріалів, зазначених у тендері. У разі якщо Укравтодор знаходив відмінності між ринковою і заявленою вартістю, в служби автомобільних доріг посилався запит з проханням пояснити розбіжність. Якщо аргументованої відповіді не надходило, Укравтодор зобов'язував замовника змінити ціну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку і Укравтодор підписали угоду про виділення 450 млн євро на інфраструктурні роботи в Україні. Очікується, що в рамках договору буде реконструйована траса М-05 Київ-Одеса і побудована північна об'їзна дорога Львова.

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