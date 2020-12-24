Луганську та Львівську області до річниці незалежності об'єднає нова магістраль М-30, - Укравтодор

«Укравтодор» має намір з'єднати Львівську і Луганську області єдиної магістраллю. Новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Загальна довжина траси складе 1392,3 км, повідомляє прес-служба «Укравтодору».
План нової магістралі в четвер оглянув Президент України Володимир Зеленський під час відкриття руху на балочному мосту в Запоріжжі.
«Ми плануємо повністю завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік «Великого будівництва» оновили понад 200 км дороги М-12, в наступному основні роботи будуть зосереджені на М-04, яка зараз є гіршою міжнародної дорогий України. Зараз будь-який навігатор будує маршрут із заходу на схід через трасу М-06 і М-03, з появою М-30 - ми очікуємо збільшення трафіку на цьому напрямку як мінімум на 1,5 рази», - додав глава Укравтодору Олександр Кубрак.
За даними «Укравтодору», на сьогоднішній день відновлено понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 відремонтують ще 750 км. У 2020 на автодорозі М-12 дорожники працюють в 5 областях на 246,1 км дороги і 5 штучних спорудах.
Зокрема, в Івано-Франківській області буде оновлено 10 км, у Львівській - капітально відремонтовано 44 км, в Хмельницькій оновлять 96 км дороги, 2 шляхопроводи і об'їзну у м. Хмельницький. На Вінниччині оновлять 25,6 км автодоріг, шляхопровід та міст, в Черкаській області - 10,8 км, в Кіровоградській - 36 км, включаючи об'їзну м. Кропивницький. На трасі Знам'янка - Луганськ - Ізварине ремонтують 120 км в Дніпропетровській області.