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Луганську та Львівську області до річниці незалежності об'єднає нова магістраль М-30, - Укравтодор

На сьогоднішній день відновлено понад 580 кммаршруту.

«Укравтодор» має намір з'єднати Львівську і Луганську області єдиної магістраллю. Новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Загальна довжина траси складе 1392,3 км, повідомляє прес-служба «Укравтодору».

План нової магістралі в четвер оглянув Президент України Володимир Зеленський під час відкриття руху на балочному мосту в Запоріжжі.

«Ми хочемо поєднати Західну і Східну Україну трасою М-30. Назва буде до 30-річчя Незалежності України. Частина майбутньої траси була відновлена в цьому році. Частина буде відновлена в наступному році. Це буде найдовша траса країни. Незважаючи на те, що окрема частина знаходиться зараз на тимчасово окупованій території. Майже 1400 км. Зараз сама траса у нас 900 км», - зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Ми плануємо повністю завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік «Великого будівництва» оновили понад 200 км дороги М-12, в наступному основні роботи будуть зосереджені на М-04, яка зараз є гіршою міжнародної дорогий України. Зараз будь-який навігатор будує маршрут із заходу на схід через трасу М-06 і М-03, з появою М-30 - ми очікуємо збільшення трафіку на цьому напрямку як мінімум на 1,5 рази», - додав глава Укравтодору Олександр Кубрак.

За даними «Укравтодору», на сьогоднішній день відновлено понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 відремонтують ще 750 км. У 2020 на автодорозі М-12 дорожники працюють в 5 областях на 246,1 км дороги і 5 штучних спорудах.

Зокрема, в Івано-Франківській області буде оновлено 10 км, у Львівській - капітально відремонтовано 44 км, в Хмельницькій оновлять 96 км дороги, 2 шляхопроводи і об'їзну у м. Хмельницький. На Вінниччині оновлять 25,6 км автодоріг, шляхопровід та міст, в Черкаській області - 10,8 км, в Кіровоградській - 36 км, включаючи об'їзну м. Кропивницький. На трасі Знам'янка - Луганськ - Ізварине ремонтують 120 км в Дніпропетровській області.

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