Суд відкрив справу про банкрутство "Богдан Моторс" Гладковського

Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Автомобільної компанії Богдан Моторс", що входить в корпорацію "Богдан" колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це повідомляє finbalance з посиланням на матеріали справи.

Ініціатором цієї процедури є ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк". Повний перелік боргових вимог кредиторів подадуть протягом 30 днів після відкриття справи про банкрутство.

Це вже друга судова справа, пов'язана з банкрутством підприємств корпорації "Богдан". 5 листопада Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом пов’язане з корпорацією ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик"). Ініціатор процедури банкрутства - ТОВ "Хюндай Мотор Україна" (теж пов’язане з “Богданом”).

ТОВ "Мегатерм" - один з поручителів по борговим зобов’язанням корпорації "Богдан" перед Укрексімбанком на 1,3 млрд гривень.

У корпорації "Богдан" відреагували на початок процедури банкрутства "Богдан Моторс".

"Умови, в яких нині виживає машинобудування України є найбільш несприятливими за останні два десятиріччя. Рік, що минув, став рекордним за збігом несприятливих чинників для виробників автотранспорту... Сталося це через поєднання системних проблем у галузі, у економіці країни та через загальносвітову кризу спричинену пандемією COVID19. Машинобудівна галузь очікувано стала «попелюшкою» урядовців та законотворців, оскільки жоден законопроект з підтримки та розвитку вітчизняного виробництва так і не був прийнятий", - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що прибутки компанії значно знизилися. Наприклад, у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн, а за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн.

"Кредитори так само відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії. На завершення фінансового року, один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс»", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у січні прокуратура оскаржила реструктуризацію Укрексімбанком боргів "Богдана", і банк погодився відстрочити погашення кредиту на 13 років.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроєктів, спрямованих на створення в Україні потужностей для виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

Вона контролюється колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.