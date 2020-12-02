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За 11 місяців 2020-го держбюджет зведено з дефіцитом у 117 мільярдів

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період.

За 11 місяців 2020-го держбюджет зведено з дефіцитом у 117 мільярдів
Фото: Первый запорожский

За січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду в розмірі 236,9 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"За січень-листопад 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 236,9 млрд гривень. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період", - йдеться в повідомленні.

Усього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану). Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,9 млрд грн (71,8% від плану).

У Мінфіні зазначили, що платежі з погашення державного боргу за січень-листопад  2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

Також за даними Держказначейства, у листопаді до загального фонду держбюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2%, або +5 млрд грн. За січень-листопад 2020 року при розписі 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4%, або +3,3 млрд гривень.

Видатки за загальним фондом за 11 місяців року, за даними ДКСУ, становили 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету в жовтні 2020 року становив 30,44 млрд грн, а за січень-жовтень цього року держбюджет зведено з дефіцитом 112 млрд грн.

Державний бюджет України за 2019 рік виконано з дефіцитом 72,4 млрд гривень із затвердженим у законі про держбюджет на рівні 91,1 млрд гривень. Це становить близько 1,8% від ВВП.

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