Разумков допускає, що бюджет-2021 ухвалять наступного тижня

Наразі, за його словами, триває робота над документом у комітетах.

Верховна Рада може ухвалити державний бюджет на 2021 рік наприкінці наступного тижня, якщо депутати зберуться на позачергове засідання.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

Наразі, за його словами, триває робота над документом у комітетах.

"Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні (це десь близько середа чи четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - сказав Разумков.

В іншому разі держбюджет можуть розглянути наступного пленарного тижня зазначив голова парламенту.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков заявив, що Верховна Рада не розглядатиме проєкт закону про державний бюджет цього пленарного тижня.