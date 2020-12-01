Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
ГоловнаЕкономікаДержава

Разумков допускає, що бюджет-2021 ухвалять наступного тижня

Наразі, за його словами, триває робота над документом у комітетах.

Разумков допускає, що бюджет-2021 ухвалять наступного тижня
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Верховна Рада може ухвалити державний бюджет на 2021 рік наприкінці наступного тижня, якщо депутати зберуться на позачергове засідання.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

Наразі, за його словами, триває робота над документом у комітетах.

"Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні (це десь близько середа чи четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - сказав Разумков.

В іншому разі держбюджет можуть розглянути наступного пленарного тижня зазначив голова парламенту.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков заявив, що Верховна Рада не розглядатиме проєкт закону про державний бюджет цього пленарного тижня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також