Рада не розглядатиме проєкт Держбюджету-2021 цього пленарного тижня

Верховна Рада не розглядатиме проєкт закону про державний бюджет цього пленарного тижня. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді в понеділок.

"Бюджет, на жаль, до нас надійшов із серйозною затримкою лише в минулу п'ятницю. Хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше. Народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом, детально його вивчити... На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо - згідно з законом, на це відводиться десять днів. І просто зробити це швидше також не вийде", - сказав Разумков.

Він припустив, що бюджет розглядатимуть або наступного пленарного тижня, або на позачерговому засіданні.

"Тому ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або, якщо ми будемо мати можливість, на наступному непленарному тижні зможемо розглянути його на позачерговому засіданні", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання зареєстровано у Верховній Раді. У ньому доходи закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки під час його ухвалення було враховано більшість правок депутатів. Однак він зазначив, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, а до кінця року в кошторисі бракує 3 млрд доларів.

Заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк прогнозує, що Рада розгляне проєкт Держбюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.