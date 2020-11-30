​Мільярдер Веревський відсудив у ФГВФО активи "Дельта Банку" на 5 млрд гривень

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Скай" до Фонду гарантування і Національного банку і визнав укладеним договір купівлі-продажу 5-мільярдного пулу активів "Дельта Банку", який був реалізований на аукціоні в червні 2019 року.

Про це повідомляє Finbalance.

Зокрема, йдеться про заборгованість за кредитними договорами ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", ВАТ "Одеський олійножировий комбінат", ТОВ "ВКФ" Олір "ЛТД".

Деякі зі спірних активів знаходяться в заставі Національного банку та Укрексімбанку.

ТОВ "ФК "Скай" (кінцевий бенефіціар бізнесмен Андрій Веревський) стало переможцем аукціону з пропозицією 182,5 млн гривень (відповідно дисконт становив 96%).

Нагадаємо, у березні 2019 року ця ж фінкомпанія з пропозицією 906 млн грн вже перемагала на аукціоні ФГВФО, на якому продавалися ці ж активи "Дельта Банку". Однак, тоді угода була заблокована судом на вимогу третьої особи.

"Національний банк вважає, що проведений аукціон відбувся з наявністю обставин і можливих маніпуляцій з боку покупця, які могли вплинути на результат торгів і реалізації майна за заниженою вартістю", - йшлося у повідомленні.