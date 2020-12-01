Держава забезпечить збереження робочих місць на ОПЗ після приватизації, - Парсентьєв

Аукціон з приватизації Одеського припортового заводу попередньо планується на 2021 рік, радником з приватизації є компанія Pericles Group Advisory. При цьому у держави є всі механізми для контролю за збереженням робочих місць на ОПЗ після приватизації, а сумнівні структури без досвіду роботи в сфері хімпрому будуть відсічені від приватизації.

Про це заявив новий глава ОПЗ Микола Парсентьєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У держави є всі інструменти контролю за збереженням робочих місць після приватизації. Крім того, існує позиція профспілки ОПЗ, яка буде врахована при проведенні приватизації. Знову-таки, завод не буде проданий сумнівним структурам, які мають непрозорі джерела походження капіталу і ніколи не працювали в сфері хімпрому. Над підготовкою до приватизації в координації працюють Фонд держмайна, керівництво ОПЗ, профільний радник, Кабмін, до даного питання прикутий великий суспільний інтерес, що виступає додатковим запобіжником від непрозорої і неконкурентною приватизації. Новому власникові не доведеться вкладатися в підготовку кадрів для ОПЗ, тому розгубити такий цінний ресурс жоден відповідальний власник не забажає", - зазначив Парсенти.

На думку Парсентьєва, відповідальний компетентний інвестор здатний надати ОПЗ додатковий імпульс розвитку.

"На даний момент наша задача в рамках передприватизаційної підготовки - забезпечувати його стабільну роботу, підвищувати рентабельність і виконувати соціальні зобов'язання, таким чином забезпечуючи зростання вартості підприємства та інтерес до нього з боку потенційних інвесторів. Згоден з думкою Президента і Уряду щодо того, що відповідальний компетентний інвестор здатний надати ОПЗ додатковий імпульс розвитку, що дозволить збільшувати відрахування заводу до бюджетів всіх рівнів та розширювати соціальний пакет для співробітників підприємства", - заявив керівник ОПЗ.