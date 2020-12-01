Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
ГоловнаЕкономікаБізнес

Асоціація міст, Рада підприємців та ФРУ підтримують комітет Ради щодо поступового підвищення акцизу на ТВЕНи

Під час кризи треба максимально застосовувати проактивну фіскальну політику, вважають там.

Асоціація міст, Рада підприємців та ФРУ підтримують комітет Ради щодо поступового підвищення акцизу на ТВЕНи
Фото: moskvichmag.ru

Асоціація міст України (АМУ), Рада підприємців при Кабінеті Міністрів та Федерація роботодавців України (ФРУ) підтримують пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового зростання акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), розроблені в рамках підготовки законопроекту №4065 до 2-го читання. Про це йдеться у відповідних заявах організацій, пишуть "Українські новини".

У Федерації роботодавців застерігають від кардинального підвищення податків зараз, враховуючи спад економіки та зростання безробіття в країні. На думку експертів ФРУ, збереження прогнозованих умов оподаткування та поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН до 2025 року дозволить забезпечити поступове збільшення надходжень до державного бюджету та зберегти робочі місця, насамперед у малому бізнесі.

В Асоціації міст акцентують на тому, що поступове підвищення акцизного податку на ТВЕНи дозволить не лише уникнути зменшення надходжень до бюджету загальнодержавного акцизу, а й акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (роздрібного акцизу на тютюн), що зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування.

"Запропоноване поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дозволить уникнути цінових стрибків, зберегти робочі місця в компаніях, що задіяні у виробництві та реалізації цих виробів, забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів", - вважають в Асоціації міст.

Експерти Ради підприємців при Кабміні закликають до поміркованої фіскальної політики в умовах коронакризи та посилаються на досвід країн Європи щодо оподаткування ТВЕНів.

"На відміну від України, у країнах Європи добре усвідомлюють усі ризики різкого підвищення акцизу на ТВЕНи. Там навіть в умовах значного дефіциту бюджету, спричиненого коронакризою, обирають помірковану акцизну політику, орієнтовану на поступове збільшення податкового тягаря або збереження наявних ставок оподаткування. Саме тому під час кризи треба максимально застосовувати проактивну фіскальну політику, яка максимально враховує реалії української економіки та бізнесу, адекватно балансуючи між потребами держави та бізнесу в цей складний час", - йдеться у заяві організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також