Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, – народний депутат

В умовах економічної кризи доцільно на 2021 р. скасувати акцизи на пиво – для крафтових броварень, а також підтримати більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання.

Про це заявив народний депутат, голова підкомітету ринку капіталів Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Ніколаєнко, пише УНІАН.

"Щодо пива – я озвучив свою позицію на Комітеті – я проти підвищення акцизів на пиво. Більше того, мною була подана пропозиція щодо підтримки крафтових броварень та скасування для них акцизного збору на 2021 р." – повідомив Андрій Ніколаєнко.

Також народний депутат підтримав більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи – на противагу запланованому у законі №466 підвищенню акцизів на ТВЕНи відразу в 4 рази.

"Хоча я пропагую здоровий спосіб життя (а споживання будь-яких тютюнових виробів є шкідливою звичкою) тим не менш, я підтримую більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи. Вважаю, що даний підхід є більш виваженим" – впевнений народний депутат Андрій Ніколаєнко.

Нагадаємо, що разом із прийняттям державного бюджету, в парламенті планують підвищити акцизи на пиво з 2,78 до 3,10 грн. за 1 літр продукції.

Що стосується акцизів на ТВЕНи, то їх різке підвищення (в 4 рази) передбачено вже діючим законом України №466. Утім проти підвищення вже виступили в Раді підприємців при Кабінеті, Мінекономіки, а також в багатьох бізнес-асоціаціях.

А Національні організації роздрібної торгівлі попереджають, що різке підвищення акцизів на ТВЕНи створить суттєві проблеми для малого бізнесу, який здійснює їх продаж, і може призвести до банкрутства значної частини фізичних осіб-підприємців і малих підприємств.