​Кабмін підготував законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи

Зміни будуть обов'язковими для професій з шкідливими і важкими умовами праці.

Кабінет міністрів підготував законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2021 року.

Про це на засіданні уряду в середу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для початку пенсійні рахунки пропонують запровадити для обмеженої кількості осіб.

"Уряд буде рекомендувати Верховній Раді впровадження професійної накопичувальної системи. Розмір єдиного соціального внеску планується збільшити на 7% для списку особливо важких професій №2 та на 15% для списку особливо важких професій №1. Тобто для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах, буде запроваджена накопичувальна професійна пенсійна система", - пояснив Шмигаль.

За його словами, мова йде про 2-3 млрд гривень на рік, які будуть відкладатися на майбутні пенсії.

"Розрахунки до 2050 року показують, що від введення такої системи однозначно виграють і працівники, і роботодавці, і економіка України в цілому", - сказав Шмигаль.

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.

"Які наслідки цієї відкладеної реформи? Перше - 15 років пенісонерам, яким призначено пільгові дострокові пенсії ми фактично виплачуємо за рахунок держави. Друге - заборгованість підприємств по відшкодуванню Пенсіоному фонду витрат на виплату дострокової пенсії зросла з 1 млрд гривень в 2008 році до 15 млрд на жовтень цього року. І головне: економічна ситуація і фінансовий стан підприємств не дають людині, яка була зайнята 8-10 років на таких шкідливих і важких роботах, можливості використати право на призначення заробленої пенсії. На підприємствах не зберігаються пенсії, і людина не може відшукати їх і підтвердити пільговий стаж", - сказала на засіданні уряду міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Згідно з законопроєктом, відшкодування пільгових пенсій планується замінити на їх фінансування через сплату підвищеного ЄСВ. Платниками ЄСВ є роботодавці.