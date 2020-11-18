"Енергоатом" звинуватив Міненерго в умисному обмеженні потужностей українських АЕС

В перше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці.

Недалекоглядні рішення міністерства енергетики України привели до зриву термінів ремонтних робіт на атомних електростанціях. Про це йдеться в офіційній заяві компанії НАЕК "Енергоатом".

Графік ремонту енергоблоків АЕС розроблявся заздалегідь і враховував численні фактори, включно з балансовим навантаженням, порою року, технічними нормами і правилами, пояснили в НАЕК.

Однак прийняте в квітні рішення Міненерго про скорочення виробництва "Енергоатому" на 2020 рік з 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-год. не враховувало ні технічних нормативів експлуатації енергоблоків АЕС, ні графіків планового ремонту.

"В результаті вперше в історії української атомної галузі відразу три енергоблоки були виведені в резерв на 1-3 місяці, а інші працювали з обмеженнями потужності на 10-40%", - заявили в компанії.

Наприклад, ремонт енергоблоку №2 Запорізької АЕС атомники збиралися розпочати на початку червня.

Але введені Міненерго необгрунтовані балансові обмеження призвели до того, що блок потужністю 1000 МВт видавав тільки 580 МВт. А потім взагалі на три тижні був виведений в резерв і далі знову працював з обмеженням майже в 40% від встановленої потужності, говорять у компанії.

В результаті змістився термін використання ядерного палива і плановий ремонт також почався майже на два місяці пізніше: повинен був закінчитися на початку вересня, а завершився лише в листопаді.

"Саме штучні обмеження виробництва електроенергії на АЕС в квітні-серпні привели до поточної ситуації", - заявили в "Енергоатомі". Аналогічна ситуація виникла і з обслуговуванням енергоблоків №4 та №5 Запорізької АЕС.

Про те, які загрози несе впроваджено штучне обмеження потужності українських АЕС і технічні наслідки це спричинить, "Енергоатом" неодноразово попереджав Міненерго, стверджують в НАЕК.

Компанія окремо підкреслює, вже на початку листопада енергоблоки №2 і №4 ЗАЕС були готові до запуску. Але чиновники Держатомрегулювання дозволили підключити енергоблок №4 до мережі лише 14 листопада. З огляду на це очікуваний термін підключення блоку №2 до мережі - до 25 листопада, енергоблоку №5 - 20 грудня.

Раніше голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус повідомив, що 10 листопада виробництво електроенергії на теплових електростанціях і теплоелектроцентралях вперше в історії виявилося більше, ніж на АЕС. За його словами, це призвело до зростання ціни на електроенергію для промисловості.